Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Fernreisen

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Fernreisen:

"In Corona-Zeiten klammert man sich ja gerne an jeden kleinen Funken Zuversicht. Auch und gerade was das Reisen angeht. Kein Osterurlaub, auch die Pfingstferien müssen daheim verbracht werden. Sommer- und Herbsturlaube höchst ungewiss. Irgendwann muss doch irgendetwas wieder möglich sein - Vernunft und Hoffnung im dauerhaften Clinch. Wenig hilfreich sind dabei politische Pauschalurteile wie jene von Außenminister Maas. Als könne man den Après-Ski-Wahnsinn von Ischgl mit einer Sommer-Wanderung im Pitztal vergleichen. Augenmaß ist von Nöten - auch beim Tourismus in Corona-Zeiten."/ra/DP/he