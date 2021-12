Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Radikalisierung/Querdenker

HEILBRONN (dpa-AFX) - Die "Heilbronner Stimme" zu Radikalisierung und Querdenkern:

"Ja, man darf Kritik äußern an den Corona-Maßnahmen, man darf demonstrieren, man darf sich unsicher sein, ob eine Impfung für Kinder nötig ist. Man darf in Deutschland vieles, um seine Ansichten kundzutun. Was man aber nicht darf, ist, den Protest eskalieren zu lassen. Und mit verfassungsfeindlichen Kräften kollaborieren, weil man einen vermeintlich gemeinsamen Feind bekämpft. Wer stillschweigend mit Reichsbürgern und Rechtsextremen mitläuft, dabei Angst und Gewalt in Kauf nimmt, wird zurecht ebenfalls ins Visier der Verfassungsschützer geraten. Kein Zweck heiligt solche Mittel."