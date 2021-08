Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Testpflicht für Reiserückkehrer

HEILBRONN (dpa-AFX) - Die "Heilbronner Stimme" schreibt zur Testpflicht für Reiserückkehrer:

Man muss darauf hoffen, dass die Bürgerinnen und Bürger verantwortungsbewusst sind und sich an die Testpflicht und gegebenenfalls an die Quarantäne halten. Denn kontrollierbar ist sie mit Ausnahme des Flugverkehrs kaum. Die Bundespolizei ist kapazitätsmäßig nicht in der Lage, Züge und Autos zu überprüfen, das Bahnpersonal ist nicht zuständig. Und die Polizeibehörden vor Ort werden die Rückkehrer allenfalls stichprobenartig überprüfen können - wenn sie überhaupt Kenntnis von ihnen erlangen. Einen großen Beitrag zur Pandemiebekämpfung, das zeichnet sich ab, wird die Testpflicht nicht leisten./al/DP/eas