Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Tui

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Tui:

"Bei Urlaubsreisen könnte sich bei vielen Menschen ein Umdenken fortsetzen, das mit der Klimadiskussion begonnen hat: Lieber Urlaub in Deutschland oder in den Nachbarländern statt umweltschädliche Fernreisen und Kreuzfahrten. Daher ist es ziemlich überheblich, wenn Tui-Chef Joussen sagt, zu Urlaubsreisen gebe es kaum eine Alternative. Zu Urlaubsreisen vielleicht nicht, zu Reisen mit Tourismuskonzernen aber schon. Für das Ferienhaus und den Campingplatz in Deutschland braucht keiner die Tui."/yyzz/DP/he