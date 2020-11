Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum Ausgang der US-Präsidentschaftswahl

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum Ausgang der US-Präsidentschaftswahl:

"Trumps Uhr ist abgelaufen. Er verabschiedet sich, wie er regiert hat. Selbstherrlich, verletzend, uneinsichtig und mit geistig wirren Aussagen. Der Hochstapler wird schon bald vor dem Scherbenhaufen seiner Existenz stehen. Schon die erste Rede von Joe Biden war hoffnungsvoller, fairer und vernünftiger als all das, was wir vier Jahre lang vom bisherigen Präsidenten gehört haben. Einen statt spalten, Probleme erkennen und sie nicht bar jeglicher Vernunft negieren. Es bricht eine neue Zeit an. Die Demokratie lebt - Danke, USA!/be/DP/he