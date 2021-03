Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum Wahlausgang in Baden-Württemberg:

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum Wahlausgang in Baden-Württemberg:

Die baden-württembergischen Wähler haben den Ministerpräsidenten noch einmal hochleben lassen und ihn mit einem eindrucksvollen Ergebnis für die vergangenen zehn Jahre belohnt. Das beste Resultat in der Geschichte der Grünen ist ein Kretschmann-Triumph, der ohne ihn nie mehr erreichbar sein wird. Die entscheidende Rolle spielte dabei die enorme Popularität des 72-Jährigen. Viele Baden-Württemberger identifizieren sich mit ihm und seiner knorrig-bürgernahen Art. Dabei ist die Parteizugehörigkeit fast schon nebensächlich. Der Erfolg resultiert jedoch auch aus der Schwäche des größten Kontrahenten. Das Wahldebakel in Stuttgart vor allem mit der Berliner "Maskenaffäre" zu rechtfertigen, ist Unsinn. Die Talfahrt der Südwest-Union ist hausgemacht, und sie hat schon vor zehn Jahren begonnen. Hinzu kam eine unpopuläre und ungeschickt agierende Spitzenkandidatin, die noch dazu als Kultusministerin nahezu alle Eltern, Schulleiter und Lehrer gegen sich aufbrachte./be/DP/mis