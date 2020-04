Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Flüchtlingskinder

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Flüchtlingskinder:

"Was Griechenland und den Flüchtlingen nun als Geste der Solidarität angeboten wird, ist angesichts ihres Elends ein lächerlich geringer Beitrag. Deutschland und Luxemburg hoffen, dass andere EU-Länder folgen, doch solange die Pandemie das Denken und Handeln der politisch Verantwortlichen beherrscht, schert sich fast niemand um die Schwächsten unter den Geflüchteten. Um die Schwächsten unter den Bürgern der EU kreisen dagegen nahezu alle Anstrengungen in der Coronakrise. Kontaktsperren und Stillstand mit unabsehbaren ökonomischen und sozialen Folgen sind gerechtfertigt, weil Risikogruppen gerettet werden sollen. Geflüchtete innerhalb Griechenlands, also innerhalb der sogenannten europäischen Werteunion, werden nicht einmal auf das rettende griechische Festland gebracht."/zz/DP/he