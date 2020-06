Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Rassismus

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Rassismus:

"Rassismus ist eine seit Jahrhunderten praktizierte Haltung von weißen Mehrheitsgesellschaften, vor allem in den USA, aber nicht nur dort. Diese Mehrheiten, besonders ihre bürgerliche Mitte und politischen Eliten, schweigen schon zu lange zu beharrlich oder versuchen, wie der amtierende US-Präsident, weiter zu spalten. Allein die weißen Mehrheitsgesellschaften können an ihrem Verhalten, an der Erniedrigung und Entrechtung der Black Lives und anderer Minderheiten etwas ändern. Dass Zehntausende Menschen weißer und dunkler Hautfarbe gemeinsam und ganz überwiegend friedlich auch in deutschen Städten protestieren, kann als ein hoffnungsvoller Anfang gedeutet werden, dass sich diesmal vielleicht wirklich etwas zum Besseren bewegt."