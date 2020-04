Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Trump/WHO

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Trump/WHO:

"Trump hat die Corona-Gefahr so lange heruntergespielt, bis die Pandemie ein schlecht vorbereitetes Land traf. Der Präsident steht im Wahlkampf unter Druck. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen, könnte man Trump also vorhalten. Aber das Problem für die WHO ist, dass der US-Präsident in die richtige Richtung wirft, wenn er der Organisation eine unheilvolle China-Nähe unterstellt. Der Schmusekurs der WHO mit der Volksrepublik muss untersucht werden. Das aber ist eine Aufgabe für unabhängige Experten, nicht für Donald Trump. Sein Alleingang, Geld dann zu streichen, wenn es am nötigsten gebraucht wird, trifft nicht nur die WHO, sondern vor allem die Menschen, denen sie hilft."/yyzz/DP/nas