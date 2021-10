Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Armin Laschet

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Armin Laschet:

"Das miserable Abschneiden bei der Bundestagswahl verstellt den Blick darauf, dass Armin Laschet als NRW-Regierungschef durchaus Erfolge vorweisen kann. 2017 gewann er die Wahl unter anderem deshalb, weil er eine Schlusslicht-Debatte angezettelt hatte: NRW unter Rot-Grün war in der Kriminalitätsbekämpfung, den wirtschaftlichen Eckdaten, bei den Ausgaben für Bildung und beim Zustand der Verkehrsinfrastruktur in der Länder-Rangliste auf den letzten Platz abgerutscht. Heute nun steht das Land in einigen Bereichen tatsächlich etwas besser da."/yyzz/DP/he