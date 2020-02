Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu CDU / Kandidaten für Vorsitz

KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu CDU / Kandidaten für Vorsitz

Armin Laschet hat in NRW bewiesen, dass er Konservative, Soziale und Liberale zusammenführen kann - auch über Parteigrenzen hinweg. Die besten Chancen auf den Vorsitz hat er, wenn er sich als Versöhner für die Partei und die Gesellschaft anbietet. Friedrich Merz wird den Wettstreit zu einer Richtungsentscheidung zuspitzen zwischen Aufbruch, den er von sich selbst verkörpert wissen will, und Verharren, das er bei Laschet angesiedelt sieht. Für Norbert Röttgen bleibt angesichts dieser starken Polarisierung wohl nur die Rolle des Außenseiters./be/DP/zb