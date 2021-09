Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu den Wahlumfragen

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu den Wahlumfragen:

"Obwohl alle Umfrageinstitute zu ähnlichen Ergebnissen kommen: Es kann sein, dass das Wahlergebnis anders ausfällt als vorhergesagt. Denn es gibt so viele Briefwähler wie nie zuvor. Es gibt immer mehr Unentschlossene, weil sich alte Parteimilieus auflösen. Und schließlich dürfte es nach wie vor Menschen geben, die trotz aller Widrigkeiten versuchen werden, taktisch zu wählen Heikel ist, dass Umfragen eigene Wirklichkeiten schaffen. So legten sie vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD nahe. Am Ende holte die CDU 37,1 Prozent - und die AfD 20,8. Um einen Sieg der AfD zu verhindern, hatten offenbar auch viele für die Christdemokraten votiert, die es sonst nie getan hätten."/DP/jha