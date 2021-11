Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Impfpflicht im Gesundheitswesen

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Impfpflicht im Gesundheitswesen:

"Die Verhältnisse in Altenheimen, in denen wieder Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion sterben, sind ein erschütterndes Indiz für einen nachlassenden gesellschaftlichen Zusammenhalt. Schließlich sind alte und kranke Menschen die schwächsten Glieder einer Gemeinschaft. Sie haben Zuwendung verdient, nicht Rücksichtslosigkeit."/DP/jha