Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Milliardenüberschuss des Bundes

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Milliardenüberschuss des Bundes:

"Die nächsten Etatdebatten dürften wieder spannender werden. Wird es doch stärker als zuletzt um echte Prioritätenentscheidungen gehen - darum, was denn nun wichtiger ist: Steuerliche Entlastungen, Sozialtransfers, Geld für Infrastruktur oder steigende Rüstungsausgaben? Vor allem kommt es darauf an, dass Deutschland als schrumpfende Gesellschaft nicht abgehängt wird und es nach einer möglichst kurzen Phase der konjunkturellen Seitwärtsbewegung wieder fette Jahre geben kann. Das alles geht nicht ohne massive Investitionen, in unsere Städte, Schulen, in Kitas, in Forschung, Entwicklung, Qualifizierung und Digitalisierung."/zz/DP/jha