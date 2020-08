Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu USA/Demokraten

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu USA/Demokraten:

"Die Botschaft der Demokraten unter Joe Biden ist klar: Sie wollen alle Kräfte im Land zusammenführen, die sich von dem autokratischen Narzissten im Weißen Haus nicht vertreten fühlen und um die Werte der einst so stolzen amerikanischen Demokratie fürchten. Die Wahl am 3. November soll ein Aufstand der Anständigen werden, eine breite Absage der Gesellschaft an einen Mann, der inzwischen durch die Sabotage der Post offen eine Manipulation der Wahlen vorbereitet."/yyzz/DP/nas