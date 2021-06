KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Start der Fußball-Europameisterschaff:

"Am Ende hängt es auch an der Mannschaft, ob dieses Turnier den Corona-Blues helfen kann zu überwinden. Entscheidend ist auf'm Platz, sagt man im Fußball. Das gilt im Sommer 2021 nicht nur für den Fußball selbst, sondern ein Stück weit auch für die Stimmung im Land."/be/DP/mis