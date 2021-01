Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Bildungspolitik in der Corona-Krise

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Bildungspolitik in der Corona-Krise:

"Sicher hat der Föderalismus Vorteile, weil man aus dem fernen Berlin nicht alles regeln kann, was sich in Düsseldorf oder Saarbrücken an spezifischen Problemen stellt. In Krisenzeiten aber ist die Kultusministerkonferenz kein besonders verlässliches Instrument, wenn es zum Beispiel um eine langfristige Strategie geht, wie man aus der Pandemie wieder herausfindet - und möglichst so, dass sich dieser Plan nicht von Bundesland zu Bundesland unterscheidet."/yyzz/DP/he