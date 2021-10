Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Koalitionsbildung

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Koalitionsbildung:

"Gewiss ist Landespolitik das eine und Bundespolitik etwas anderes. In Schwerin sind die Christdemokraten zudem notorisch schwach. Ihr Innenminister Lorenz Caffier musste zurücktreten, weil er in einem mutmaßlich rechtsextremen Milieu eine Waffe kaufte. In der Berliner Landespolitik wiederum ist nichts so beständig wie das Irrlichtern der CDU. Freilich ist erstaunlich, dass die SPD hier wie dort der Linken den Rettungsring zuwirft. Sie hat immerhin in beiden Ländern verloren und fiel in Mecklenburg-Vorpommern unter zehn Prozent. Der Verdacht liegt nahe, dass zumindest Schwesig sich die Linke eben deshalb ausgesucht hat. Noch erstaunlicher ist, dass die sozialdemokratischen Frauen ihre Präferenz direkt vor der Ampel-Entscheidung auf Bundesebene publik machen. Das könnte die FDP, die mit einer positiven Entscheidung einen "Lager"-Wechsel vollzöge, in der Furcht bestärken, einem Linksrutsch der Republik die höheren Weihen zu geben."/ra/DP/he