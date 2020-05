Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur WHO

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur WHO:

"Zusätzliche Strahlkraft brächte neues Personal an der Spitze der WHO. Die amerikanische Aids-Stiftung brachte einen sehr prominenten Namen ins Spiel: Barack Obama. Solange Trump regiert, erscheinen Erwägungen wie diese als pure Tagträume. Jene jedenfalls, die jetzt allem lärmenden Nationalismus zum Trotz für einen großen Schritt in Richtung weltweite Vernetzung werben, haben mächtige Fürsprecher in der Wirtschaft. Denn eins zumindest steht fest: Gemessen an den derzeit entstehenden Milliardenverlusten wären die Investitionen in eine Stärkung der WHO überschaubar."/yyzz/DP/he