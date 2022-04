Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Lauterbachs Corona-Politik

LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zu Lauterbachs Corona-Politik

Dass Deutschland trotz des regelmäßigen Chaos in der Corona-Politik glimpflich durch die Pandemie kommen konnte, ist vor allem der Vernunft eines großen Teils der Bevölkerung zu verdanken. Die Menschen sind in ihren Einsichten und in ihrer Bereitschaft, sich einer schwierigen Lage anzupassen, oft viel weiter als die hasenfüßige Politik./kkü/DP/zb