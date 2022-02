Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Olaf Scholz und Nord Stream 2

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Olaf Scholz und Nord Stream 2:

"Bundeskanzler Olaf Scholz hat es im Ukraine-Konflikt mit seinen Ausweichmanövern so weit getrieben, dass viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zwar inzwischen auf Knopfdruck sagen können, was sich hinter dem "N-Wort" verbirgt, aber rätseln müssen, warum der Regierungschef es partout nicht in den Mund nehmen will. Er vermittelt zwar den Eindruck, dass das Milliarden-Projekt Nord Stream 2 im Falle eines Angriffs von Russland auf die Ukraine zu den Sanktionen gehören wird. Aber er sagt es nicht. Vielleicht verzichtet Scholz auf klare Worte, um letzte Türen zu Russland offenzuhalten. Aber dann müssten die Menschen von ihm auch erfahren, welchen Wert ein gutes Verhältnis mit Russland für Deutschland, Europa und die Welt hat - vielmehr hätte."/kkü/DP/he