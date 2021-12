Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Russland/Ukraine

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Russland/Ukraine:

"Es ist nachvollziehbar, dass der Kreml ein stetiges Näherrücken des westlichen Gesellschaftsmodels mit Nato und EU als unangenehm empfindet. Eine Großmacht, die sich in der imperialen Tradition von Zarenreich und Sowjetunion sieht, lässt sich nicht gern auf der Nase herumtanzen. Aber die Welt hat sich verändert, die Ukraine und das Baltikum sind nicht irgendeine Verhandlungsmasse in einem "Interessenausgleich", wie es ihn 1945 in Jalta auf der Krim gegeben hat, als "Die Großen Drei" Europa in Einflusssphären aufteilten."/yyzz/DP/he