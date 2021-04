Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Russland/Ukraine/Nato

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Russland/Ukraine/Nato:

"Es ist schwer zu sagen, ob der Truppenaufmarsch tatsächlich der Vorbereitung eines Militäreinsatzes dient oder ob Moskau nur testen will, wie weit die Solidarität des Westens geht, von der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag sprach. Fakt ist: Militärische Hilfe stellte er nicht in Aussicht, und ein Eingreifen der Nato gilt als ausgeschlossen, da die Ukraine nicht Bündnismitglied ist. Seit sieben Jahren schwelt der Konflikt um die selbsternannten Ostrepubliken Donezk und Luhansk, die sich mit massiver russischer Unterstützung von der Ukraine abgespalten haben. Solange es diesen Krisenherd gibt, braucht Moskau die Westintegration der Ukraine nicht fürchten, denn unter diesen Umständen ist das Land nicht bündnisfähig. Die EU, die Nato und auch die US-Regierung müssen jetzt trotzdem deeskalierend wirken. Es wäre fatal, wenn die Region in einen neuen Krieg schlittern würde, dessen Folgen - auch für den Westen - unabsehbar sind."