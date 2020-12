Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Trump/Gerichte

LEIPZIH (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Trump/Gerichte:

Was bildeten sich der abgewählte Präsident und seine Freunde eigentlich ein? Dachten sie wirklich, die von Trump ernannten Richter Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und die zuletzt mit viel Pomp ins Amt eingeführte Amy Coney Barrett würden sich dafür hergeben, auf diese Art Rechtsstaat und Demokratie in den USA zu beerdigen? Keiner von ihnen tat das. Alle Richter hielten sich ans Gesetz. Das übrigens ist, Trump versteht das nicht, konservativ. Wo sind außerhalb des Gerichts die Hüter der Freiheit? Was wäre geschehen, wenn der Supreme Court überraschend doch zu Gunsten Trumps entschieden hätte? Der Gedanke lässt schaudern, fast wird einem schlecht./yyzz/DP/mis