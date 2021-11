Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Verhandlungen Ampel-Koalition

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Verhandlungen Ampel-Koalition:

"Was die Grünen in den Sondierungen versäumt haben, müssen sie jetzt nachholen. Denn für sie steht das meiste auf dem Spiel. Letztlich geht es um die eigene Glaubwürdigkeit und damit bereits die Startchance für die nächste Bundestagswahl 2025. Die Grünen haben im ökologischen Lager - von Fridays for Future bis zur Klimaliste - auch die schärfsten und idealistischsten Kritiker. Deshalb macht es gerade aus ihrer Perspektive Sinn, möglichst viele der eigenen Ziele im Koalitionsvertrag zu verankern. Denn was heute nicht gelingt, das wird später erst recht nicht gelingen."/yyzz/DP/he