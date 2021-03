Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu CDU/Laschet

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu CDU/Laschet:

Bei Kramp-Karrenbauer waren es die fehlende Abgrenzung der Thüringer CDU zur AfD und die Missachtung sämtlicher Parteitagsbeschlüsse. Es folgte ihr Rückzug von der Parteispitze. Unter Laschets Führung hängt nun plötzlich die Maskenaffäre wie ein Mühlstein an der CDU. Gewiss, vor allem sind die Vorgänge ein Problem der Bundestagsfraktion und deren Führung, also von Ralph Brinkhaus und seiner Stellvertreter. Doch Laschet steht nun mal für die Partei als Ganzes. Er trägt als Vorsitzender insgesamt die Verantwortung für das, was gut läuft - oder eben schlecht. Laschet macht nun das Richtige: Er duckt sich nicht weg. Sein Versprechen, man werde aufräumen, muss er einhalten, damit die CDU nicht noch mehr Vertrauen verliert. Wobei auch der Vorsitzende weiß: Solche Skandale können mitunter eine nur schwer beherrschbare Dynamik entfalten./zz/DP/mis