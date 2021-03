Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Corona

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" schreibt zu Corona:

Die Nerven liegen aber auch bei den Bürgern blank. Weil es nicht so recht vorwärtsgeht im Kampf gegen die Pandemie; weil die Erwartungen manchmal höher sind als das, was aus Sicht der Politik möglich zu sein scheint angesichts der sich ausbereitenden Corona-Mutanten. Obwohl es Alternativen zum ewigen Lockdown gibt. Vor allem aber, weil die Pannen eindeutig den ein oder anderen Erfolg überlagern. Wobei es sich nicht um irgendwelche Probleme handelt - das Impfchaos und das Debakel um die Schnelltests, die miserablen Vorplanungen in den Monaten, in denen das Pandemiegeschehen überschaubar war und man zugleich um die nächste Welle wusste, haben das Land weit zurückgeworfen. Mit Recht schauen die Deutschen voller Neid in andere Staaten. Auch die jüngsten Beschlüsse werden daran nichts ändern. Deutschland wird weiter behäbig vor sich hin dümpeln. Während woanders schnell und effizient gehandelt wird, macht man hierzulande erst einmal einen Plan, der als Schaubild eine DIN-A4-Seite füllt - und den dann kaum noch einer versteht./yyzz/DP/eas