Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Corona/Scholz

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Corona/Scholz:

"In dieser zunehmend katastrophalen Pandemielage, in der sich die Intensivstationen füllen und das Pflegepersonal wieder auf dem Zahnfleisch geht, hätte man sich klare Ansagen und mehr Nachdruck gewünscht. Immerhin durfte Scholz verkünden, dass es in der kommenden Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz geben wird. Nicht, ohne die Kanzlerin zu erwähnen und darauf hinzuweisen, dass er sich mit Angela Merkel einig sei. Endlich, möchte man ausrufen. Das rot-grün-gelbe Bündnis, das sich anschickt, eine Koalition zu bilden, steuert mit seinen Plänen für das Infektionsschutzgesetz einen höchst riskanten Kurs. Die Mühe, ausführlich zu erläutern, warum die "epidemische Lage nationaler Tragweite" auslaufen soll, hat Scholz sich nicht gemacht, wohl in der Sorge, später einmal mit seinen Worten konfrontiert zu werden."/yyzz/DP/he