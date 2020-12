Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu EEG-Reform

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu EEG-Reform

Die Reform erleichtert zwar den Ausbau erneuerbarer Energien gerade auf dem Land. Wichtige Weichenstellungen und Ausbauziele werden jedoch in die Zukunft verschoben. Und das hat Kalkül. Denn gedanklich bereiten sich CDU und CSU bereits auf Schwarz-Grün vor. Statt der SPD nun klimapolitische Trophäen zu gönnen, mit denen diese stolz vor die Wähler treten könnte, halten die Unionsparteien ihr Pulver lieber trocken. Denn sie wissen: Sollte sich nach der Bundestagswahl ein Bündnis mit den Grünen anbieten, müssen sie in Sachen Klimaschutz etwas anbieten. Und je mehr Zugeständnisse sie jetzt an die SPD machen, desto weniger Verhandlungsmasse haben sie später in den Koalitionsgesprächen./al/DP/zb