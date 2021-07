Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Grüne/Klima

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Grüne/Klima:

"Das Wetter macht, was es will. Ein wenig hat es auch die Grünen aus dem Tritt gebracht. Die ehemaligen Ökopaxe laufen einem ihrer Kernthemen vielleicht nicht hinterher, aber sie schaffen es derzeit auch nicht, darüber die Meinungs- und Deutungsführerschaft zu behaupten, obwohl sie die Kompetenz dafür haben. Klima- und Umweltpolitik gehören zu ihrem politischen Erbgut. Auf keinem anderen Politikfeld ist ihre Glaubwürdigkeit derart hoch wie hier. Und trotzdem ist die Partei, die mit glänzenden Umfragewerten in diesen Bundestagswahlkampf gestartet war, dabei, die Hoheit über eines ihrer Kernthemen verteidigen zu müssen. Die Grünen haben in der Hochwasserkatastrophe menschlich anständig, aber insgesamt zu langsam reagiert. Es klingt irgendwie paradox: Aber das Klima treibt auch die Grünen vor sich her."/zz/DP/he