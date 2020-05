Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Kemmerich/FDP

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Kemmerich/FDP:

"Die FDP hat im Osten ein Problem mit der Abgrenzung nach rechts; sie steht dort autoritären, nationalistischen und auch fremdenfeindlichen Gedanken teilweise näher, als vielen Liberalen im Westen lieb ist. Und sie hat eine Führung, allen voran einen Bundesvorsitzenden, der es bei seiner Jagd nach Wahrnehmung und Prozenten nicht immer so genau nimmt. Christian Lindner profiliert sich derzeit als besonders kritischer Begleiter der Coronamaßnahmen und zugleich als oberster Lockerungspolitiker. Er steuert sein Parteischiff damit geradewegs auf jenes Ufer zu, an dem die AfD schon liegt. Natürlich würde Lindner nie so weit gehen wie Kemmerich. Aber dass Mitglieder irgendwo in der Provinz angesichts einer solchen Linie nicht mehr wissen, wo sie hingehören und wo nicht, ist dann auch kein Wunder."/yyzz/DP/he