Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Merkel/EU

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Merkel/EU:

"Merkel hat sich nun die Renaissance der europäischen Idee vorgenommen. Sie wird aber nur erfolgreich sein, wenn Europa nicht bloß in den politischen Elfenbeintürmen gelebt wird, sondern auch in der Bevölkerung. Bürgergesellschaft, dieser Begriff war Merkel 2007 ganz wichtig. Bundespräsident Roman Herzog hat einst das "Europa der Bürger" eingefordert. Doch bleibt dieses Europa weiter für etliche Menschen abstrakt. Sie hören von einem gigantischen Wiederaufbauplan, für den gemeinsam Schulden aufgenommen werden sollen, von einem bis zu 42 Prozent höheren deutschen EU-Beitrag, von einem Green Deal im Umfang von einer Billion. Viele fragen: Ist es das alles wert? Und: Was habe ich eigentlich von Europa? Die Politik ist gefordert, ganz praktische Antworten zu geben."/yyzz/DP/fba