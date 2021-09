Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Union

ludwigsburg (dpa-AFX - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Union:

"Auf die Frage, was Laschet tun werde, wenn die Union in die Opposition gehe, meinte Brinkhaus lapidar, ein Parteivorsitzender sei ja ganz gut beschäftigt. Politische Gegner braucht die Union gerade gar nicht, das erledigt sie von selbst. Diese Vielstimmigkeit ist ein Indiz für die Unordnung, ja das Chaos in der Union nach dem verheerenden Wahlergebnis. Laschet hat zu viele "Mission Impossibles" zugelassen. Er vermochte es nicht, personelle Konflikte im Vorfeld abzuwenden. Dazu muss man gar nicht persönlich in Erscheinung treten - aber Leute haben, die das für einen erledigen. Es gab keine vertraulichen Gespräche mit der Fraktionsspitze in Berlin. Ebenso wie zuvor schon der Machtkampf mit Söder nicht hatte vermieden werden können. Der Aachener hat nun eine gewisse Schonfrist bekommen. Für ihn gilt noch mehr als vor der Wahl: alles auf eine Karte. Doch die Chance, Kanzler zu werden, ist nicht mehr sehr hoch."/yyzz/DP/he