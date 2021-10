Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Afghanistan-Einsatz

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Afghanistan-Einsatz:

"Wenn eine nächste Bundesregierung steht, werden auch auf sie außenpolitische Krisen zukommen, in denen Alliierte oder Partner nach einem deutschen Militärbeitrag fragen werden. Deutschland muss sich ehrlich machen und überlegen, welche Rolle es in der Welt spielen will. Für künftige Einsätze muss es klare Vorgaben geben. Ein "Weiter so" ist keine Option. Eine Lehre des Afghanistan-Einsatzes muss die Erkenntnis sein, dass sich eine Demokratie westlichen Zuschnitts nicht beliebig exportieren lässt, erst recht nicht in eine Stammesgesellschaft. Daran muss man scheitern."/DP/jha