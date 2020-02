Pressestimme: 'Lübecker Nachrichten' zu CDU/Parteivorsitz

LÜBECK (dpa-AFX) - "Lübecker Nachrichten" zu CDU/Parteivorsitz:

"Armin Laschet und Jens Spahn standen sich einst als erbitterte Konkurrenten in ihrem Bundesland gegenüber. Dass sie sich nun zusammentun, zeigt, worum es eigentlich in den kommenden Wochen geht: Das Establishment der Partei sortiert sich, um den Solitär Friedrich Merz einzuhegen und zu besiegen. Ab jetzt heißt es: zwei gegen Merz. Es ist ein bemerkenswerter Schritt Selbstdisziplinierung in einer Partei, in der zuletzt das meiste drunter und drüber gelaufen ist. Der Rückzug Spahns von seinen Ambitionen ist ein Akt, den er zum Wohle der Partei unternimmt. Der 39-Jährige weiß zugleich, dass er die meiste Zeit hat."/be/DP/nas