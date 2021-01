Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu CDU/Merz

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu CDU/Merz:

"Friedrich Merz will wieder mitspielen. Die Frage ist, aus welchem Grund. Liegt ihm wirklich daran, die Partei zusammenzuhalten und seinen tatsächlich dringend erwünschten Beitrag zu einem CDU-Erfolg bei der Bundestagswahl zu leisten? Oder will er sich angesichts der Empörung eine letzte Chance auf ein Ministeramt sichern - zur Not dann eben erst nach dem 26. September? Dass Letzteres für sehr wahrscheinlich gehalten wird, hat Merz nur einer einzigen Person zuzuschreiben: sich selber."/ra/DP/he