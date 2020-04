Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu den Brexit-Verhandlungen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu den Brexit-Verhandlungen:

"Während die britische Regierung inzwischen alle Kräfte auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie richtet, läuft den Verhandlungen mit der EU über die Nach-Brexit-Ära die Zeit davon. Mit Dominic Raab, dem Vertreter von Boris Johnson, ist nun ausgerechnet ein Mann am Ruder, der in der Brexit-Frage als noch kompromissloser gilt als der zu taktischen Wendungen durchaus fähige Johnson. Raab hatte als Brexit-Minister unter Theresa May noch vor Johnson deren Kabinett verlassen, weil ihm das erzielte Austrittsabkommen - von ihm selbst mit ausverhandelt - zu weich schien. Ungünstiger könnten die Rahmenbedingungen also nicht sein. Es fällt schwer, sich unter diesen Bedingungen konstruktive Gespräche vorzustellen."/be/DP/he