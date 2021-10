Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Flüchtlingen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Flüchtlingen:

"Die Botschaft von Horst Seehofer ist klar: Kein Land der EU wird die Probleme der illegalen Zuwanderung allein bewältigen. Deutschland und Polen sollten also eine gemeinsame Lösung finden - gemeinsame Streifen von Grenzschützern an Oder und Neiße lautet das deutsche Angebot. Die PiS-Regierung in Warschau, die bisher unsolidarisch bei der Aufnahme von Flüchtlingen war, muss erkennen, dass sie die Hilfe von anderen braucht. Die Frage ist, ob die polnische Führung diese Botschaft versteht. Mit seiner infamen Flüchtlingspolitik stellt der belarussische Staatschef Lukaschenko die EU auf eine Probe. Ob diese bestanden wird, muss sich noch zeigen."/yyzz/DP/he