Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Homeoffice-Gesetz

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Homeoffice-Gesetz:

"In der Vergangenheit geriet die Debatte oft zu einem Schlagabtausch, entweder komplett ins Homeoffice zu gehen oder in der angestammten Bürogemeinschaft zu bleiben. Das Ideal vom modernen Arbeiten kommt jedoch in Form eines flexiblen Modells daher, bei dem sowohl von zu Hause als auch in der Firma gearbeitet werden kann."/ra/DP/he