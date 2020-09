Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Hubschrauberkauf/Bundeswehr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Hubschrauberkauf/Bundeswehr:

"Auf eine Neuentwicklung wurde diesmal verzichtet, gekauft werden sollte, was es im Grunde bereits am Markt gibt. Mehr Tempo, mehr Verlässlichkeit, weniger Kosten, so das Ziel. Das Problem dabei ist nun zum einen, dass beide Anbieter US-Firmen sind. Wenn aber schon Milliarden für Rüstung ausgegeben werden, soll auch die deutsche Wirtschaft profitieren, so die Haltung der Entscheider in Regierung und Bundestag. Derartige Auflagen kosten allerdings extra. Zum anderen sitzen die Hersteller immer noch an einem ziemlich langen Hebel: Die alten Maschinen sind halt irgendwann am Ende - und Deutschland steht auch bei den Verbündeten im Wort, für Ersatz zu sorgen. Der Neustart der Ausschreibung für den Transporthubschrauber ist also auch eine Art Armdrücken zwischen Ministerium und Industrie."/yyzz/DP/he