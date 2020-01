Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Rechtsextremismus

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Rechtsextremismus:

"Dass Opfern extremistischer Gewalt geholfen werden muss, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Nun hat das Bundesjustizministerium angekündigt, potenziellen Opfern massiver rechtsextremistischer Bedrohung frühzeitig Hilfe anzubieten. Das mag in Einzelfällen unumgänglich sein. Es verbindet sich damit neben praktischen Fragen allerdings auch Grundsätzliches. Ist das Angebot nicht zugleich ein Eingeständnis von Staatsversagen, wenn bedrohten Bürgern Geld statt Schutz geboten wird? Und untergräbt der Staat damit nicht seinen Anspruch, Gewalttäter in die Schranken zu weisen?"