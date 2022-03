Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Russland/Mediengesetz

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Russland/Mediengesetz:

"Die Entwicklung passt in Wladimir Putins Plan, Russland zu einer Sowjetunion 2.0 umzugestalten, in der der Machterhalt mehr zählt als die Wahrheit. Für Menschen in und außerhalb Russlands wird es sehr viel schwerer, sich eine Meinung über den russischen Krieg gegen die Ukraine zu bilden. Allerdings gibt es auch Nebeneffekt, der dem Kremlherrscher nicht schmecken dürfte: Auch die russische Sicht der Dinge wird nun seltener im Westen landen."/yyzz/DP/nas