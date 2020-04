Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Trump/WHO

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Trump/WHO

Trotz ihrer begrenzten Mittel hat die WHO viele Projekte aufgelegt und versucht, so gut es geht, die Pandemie-Bekämpfung der 194 Mitgliedsländer zu koordinieren. So wird unter dem Dach der WHO die Bereitstellung eines Heilmittels vorangetrieben, die WHO bündelt Kräfte bei der Entwicklung eines Impfstoffes, sie liefert Schutzbekleidung und informiert. Findet die WHO nicht schnell Ersatz für ausbleibende US-Zahlungen, muss sie Corona-Programme oder andere Gesundheitsprogramme kürzen oder streichen. Menschen werden noch mehr leiden, Menschen werden sterben. In der Corona-Pandemie ist Trump ein globaler Risikofaktor geworden./yyzz/DP/zb