Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Zölibat

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Zölibat:

"Wenn nun auch Marx einräumt, dass das Versprechen der Enthaltsamkeit nicht für jeden geeignet ist, dann ist er damit zwar der erste Kardinal in Deutschland. Ein Vorreiter ist er dennoch nicht, schließlich kannte er das Ausmaß der Verfehlungen in seinem Bistum schon seit 2010. Marx zeigt auf, dass die daraus resultierende Sexualmoral innerhalb der katholischen Kirche mit dem institutionellen Missbrauch in Zusammenhang stehen könnte. Der Kardinal macht deutlich: Er hat gelernt, auch wenn er selbst nichts ändern kann. Allein, ein wenig mehr sollte es schon sein. Kardinal Marx scheint trotz seiner Einsichten der Wille zu fehlen, seine Ideen auch mit Verve voranzutreiben. Er zeigt Möglichkeiten auf, mehr aber auch nicht."/al/DP/he