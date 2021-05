Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Anschlag auf Tesla

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Anschlag auf Tesla:

"Gewiss, Tesla spaltet die Brandenburger. Jetzt, da ein nächtliches Feuer in der Nähe der Fabrik lodert, scheint ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit dem Zündeln am Hochspannungskabel hat jemand bewusst den Weg der Worte verlassen. Ob es tatsächlich die Bekenner von der Vulkangruppe waren, die offenbar lieber auf Sabotage setzen, muss zwar noch ermittelt werden. Festzuhalten aber bleibt, dass es sich um eine Straftat handelt, nichts anderes. Und es war auch keine Aktion, um den Elektroautobauer aus Übersee zu bremsen. Da geht es nicht um Genehmigungsverfahren oder Störfallgefahren, um Sorgen der Menschen vor Ort. Tesla ist in dem Fall einfach nur das Symbol, das angegriffen wird. Stoppen lassen wird sich Tesla nicht - jedenfalls nicht von der nächtlichen Aktion."/yyzz/DP/he