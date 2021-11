Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Dreikampf um CDU-Vorsitz

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Dreikampf um CDU-Vorsitz:

"Dennoch ist die Anzahl derer in der Partei nicht zu unterschätzen, die alles wollen, nur nicht Merz. Die aber auch mit dem sperrigen Intellektuellen Norbert Röttgen wenig anfangen können - mit Angela Merkel dafür aber sehr viel. Und die lange vergeblich auf einen tapferen Ritter gewartet haben. Sie könnten ihr Kreuz nun bei dem wenig heldenhaften, aber grundsoliden Helge Braun machen - und Merz in den zweiten Wahlgang zwingen. Braun wiederum dürfte sich so zumindest für andere Ämter empfehlen. Den bisherigen CDU-Wahlverlierern von Jens Spahn über Röttgen bis Merz selbst haben ihre Niederlagen nicht geschadet."/yyzz/DP/he