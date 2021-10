Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Fall Ofarim

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Fall Ofarim:

"Deutlich aber wird, dass die Dinge auf den zweiten Blick eben nicht immer so eindeutig sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Der eine oder die andere, der oder die damals binnen Minuten "Skandal" geschrien und das auch fleißig im Netz geteilt hat, mag dies inzwischen bereuen. Andererseits: Sollten sich die Dinge tatsächlich so oder auch nur beinahe so wie von Ofarim geschildert zugetragen haben, würde es sich tatsächlich um einen Skandal allererster Güte handeln. Und dass die Öffentlichkeit in Sachen Antisemitismus so sensibel reagiert hat, ist eigentlich eine gute Nachricht."/yyzz/DP/he