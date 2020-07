Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Homeoffice

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Homeoffice:

"Natürlich ist Homeoffice kein Allheilmittel. Schon, weil sich Kranke zu betreuen, Straßen und Autos zu bauen oder Feuer zu löschen nicht vom Laptop am Küchentisch aus erledigen lassen. Gerade im ländlichen Raum fehlt es zu häufig an schnellem Internet. Und was die Produktivität erhöht, etwa der Wegfall von Gesprächen mit Kollegen in der Kaffeeküche, kann auch negativ wirken: Viele Heimarbeiter beklagen die Reduzierung sozialer Kontakte. Wenn man das Büro daheim auf Dauer betreiben will, darf es auch keine Rückenschmerzen durch den Küchenstuhl mehr geben. Alles in allem aber ist Homeoffice eine Erfolgsgeschichte, die man unbedingt fortschreiben sollte, egal, wie es mit Corona weitergeht."/ra/DP/he