Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Jugendmedienschutz

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Jugendmedienschutz:

"Heute sind die meisten Jugendlichen im Internet schon mit ganz anderen und viel härteren Dingen konfrontiert worden - zwei, drei Wischer auf dem Smartphone, und sie stecken inmitten einer ganzen Welt von menschlichem Schmutz. Dass Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) dieses Problem mit ihrem neuen Jugendmedienschutzgesetz angehen will, ist ehrenwert. Doch mit einem durchschlagenden Erfolg ist nicht zu rechnen. Denn die in dem Entwurf enthaltenen, eigentlich wünschenswerten Vorschriften, etwa für ein verbessertes Meldesystem bei problematischen Inhalten oder gegen Abzocke, treffen nur Unternehmen, die sich auf die deutschen Gesetze einlassen. Die weltweit größten Anbieter von Inhalten, die für Jugendliche nicht geeignet sind - Youporn zum Beispiel -, haben aber ihren Sitz im Ausland und werden sich von den neuen bundesrepublikanischen Vorgaben kaum beeindrucken lassen."/be/DP/he