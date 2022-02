Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Krieg gegen die Ukraine

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zum Krieg gegen die Ukraine

Der Krieg in der Ukraine bedroht unseren 77 Jahre währenden Frieden in Deutschland. Eine Attacke auf das ziemlich schutzlose Baltikum, und der Nato-Bündnisfall wäre da - und vielleicht der Weltkrieg. Deshalb ist der 24. Februar 2022 ein Tag, der die Welt verändert hat. Der letzte Tag, der dieses schreckliche Attribut trug, war der 11. September 2001, der Tag, an dem islamistische Terroristen Passagierflugzeuge im World Trade Center abstürzen ließen. Doch Putin hat nicht nur den internationalen islamistischen Terror aus dem Fokus vertrieben. Er hat - egal wie lange das Schießen und Bomben andauert - auf jeden Fall den Kalten Krieg zurückgeholt./yyzz/DP/zb